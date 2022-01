Voyages intra-UE: les États membres d'accord pour l'approche individualisée

Les recommandations de l'Union européenne aux États membres concernant les voyages intra-UE sont appelées à évoluer d'une approche territoriale à une approche individualisée, fondée sur le statut sanitaire du voyageur. Les représentants des Vingt-sept (Coreper) ont trouvé un accord vendredi matin sur la proposition formulée en novembre par la Commission, a-t-on appris de source diplomatique.

Les ministres en charge des Affaires européennes sont appelés à endosser cet accord mardi lors d'une réunion à Bruxelles. "On passe d'une approche fondée sur la situation (épidémiologique) de la région de provenance, avec une cartographie et des codes couleur (les fameuses cartes de l'ECDC, NDLR), à une approche fondée sur les personnes". Cela signifie que les détenteurs d'un certificat Covid numérique de l'UE ne devraient en principe plus être soumis à des restrictions de voyage supplémentaires, telles que des tests ou des quarantaines, quelle que soit leur provenance dans l'Union européenne. Le texte n'est toutefois pas contraignant et les pays auront toujours la possibilité d'activer des restrictions supplémentaires en cas de situation sanitaire aggravée. Les voyageurs doivent se conformer aux règles particulières de chaque État membre, si par exemple le pays applique des restrictions d'accès à certaines activités. (Belga)