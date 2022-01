Joachim Gérard entame la défense de son titre : "Je créerai peut-être la surprise"

Joachim Gérard (ITF 5) va entamer ce dimanche la défense de son titre à l'Open d'Australie quatre mois après avoir connu la frayeur de sa vie suite à un malaise cardiaque aux Jeux Paralympiques à Tokyo. Sur le court N.8, le Bruxellois 33 ans, défiera au premier tour le Japonais Shingo Kunieda (ITF 1), 37 ans, champion olympique et vainqueur de l'US Open l'an dernier.

"Ce n'est pas un cadeau, c'est clair mais au moins, je serai directement dans le bain", a-t-il confié à Belga. "C'est la raison pour laquelle, je suis venu ici, afin de voir en j'en suis après avoir pu reprendre l'entraînement en novembre. Je sens que mon niveau de jeu s'améliore. J'ai tout de même fait trois sets contre l'Argentin Gustavo Fernandez, le N.2 mondial, la semaine dernière à Hume. C'est encourageant. Je commence à jouer plus libéré. Et le but sera de me donner à 100%, et de ne rien regretter en sortant du court." Joachim Gérard n'a pas souvent réussi à battre Shingo Kunieda dans sa carrière, sept fois en 28 rencontres. Et s'il ne partira pas favori, le N.1 belge vendra chèrement sa peau. "J'ai pu m'entraîner juste à côté du court où j'avais gagné l'an dernier. Ce sont de beaux souvenirs. Ce que j'ai surtout besoin de retrouver, c'est le mental. On sait que cela a souvent été mon point faible, mais c'est ce qui a fait la différence lors de mes deux victoires en Grand Chelem. J'ai déjà battu des grands joueurs, je sais que j'en suis capable. Beaucoup dépendra de mon approche, si je réussirai à être suffisamment agressif, conquérant. Sinon, il va me balader. En tout cas, l'envie est là. Et qui sait ? Je créerai peut-être la surprise." (Belga)