Le nombre de SDF a encore augmenté en Belgique

Le nombre de SDF a encore augmenté dans les grande villes de Belgique. Mené par de nombreux acteurs sociaux, des universités (KULeuven, UCLouvain, ULiège) et initié par la fondation Roi Baudouin, le recensement des SDF permet de prendre des mesures plus adéquates et efficaces pour la gestion du sans-abrisme. L'objectif est d'obtenir une cartographie précise du phénomène et de son ampleur, lit-on samedi dans les journaux de Sud Info.A Bruxelles, on comptait 4.380 adultes et 933 enfants en situation délicate en 2020. A Liège, on recensait en 2020 422 sans-abri. Même constat du côté d'Arlon, avec 149 personnes (3 dans l'espace public) en situation de logement précaire. À Gand et dans le Limbourg, les chiffres sont également assez élevés. Pour la première ville, 1.472 adultes et 401 enfants ont été comptabilisés par les organisations sociales le 30 octobre 2020. Dans le Limbourg, 932 adultes et 285 enfants étaient sans-abri. (Belga)