Les Belges à l'étranger - L'assist de Carrasco sonne la révolte de l'Atlético qui réussit sa remontée face à Valence

Samedi soir, l'Atlético Madrid s'est imposé 3-2 face à Valence, dans le cadre de la 22e journée de championnat d'Espagne. Menés 0-2, les Colchoneros ont réussi une 'remontada' en deuxième période avec deux buts dans le temps additionnel.

Valence a pris les commandes en première mi-temps, d'abord avec l'ouverture du score de Musah (25e) puis grâce au but de Duro (44e) juste avant le repos. Après quatre changements, Yannick Carrasco a offert une passe décisive à Cunha pour sonner la charge madrilène (64e). Dans le temps additionnel, Correa est parvenu à égaliser (90e+1) avant qu'Hermoso ne marque le but de la victoire pour clôturer le comeback de l'Atlético (90e+3). Dans les derniers instants, Carrasco a été remplacé par Serrano (90e+8). L'Atlético est 4e avec 36 points en 21 matchs soit 3 points et un match de plus que la Real Sociedad, 5e, et 13 points de moins que le Real Madrid, en tête. Valence reste à la 9e place avec 29 points. (Belga)