Open d'Australie - Felix Auger-Aliassime écarte Daniel Evans, tombeur de David Goffin, pour atteindre les 8es

Felix Auger-Aliassime s'est hissé en huitièmes de finale de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, samedi à Melbourne.

Auger-Aliassime, N.9 mondial et tête de série N.9, s'est imposé facilement 6-4, 6-1, 6-1 en une heure et 55 minutes contre le Britannique Daniel Evans, 24e mondial, tête de série N.24 et tombeur de David Goffin au premier tour. En huitièmes de finale, le Canadien, 21 ans, affrontera le Russe Andrey Rublev, 6e mondial et tête de série N.5 ou le Croate Marin Cilic, 27e mondial et tête de série N.27. (Belga)