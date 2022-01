Open d'Australie - Le junior Gilles Arnaud Bailly au second tour

Gilles Arnaud Bailly (ITF-50) s'est qualifié samedi au second tour du tournoi junior de l'Open d'Australie. Le jeune Belge a battu Charlie Camus (ITF-245) en 1h31 minute 7-6 et 6-4.Pour s'assurer une place en huitième de finale, Bailly, 16 ans, affrontera son homologue russe Yaroslav Demin (ITF-68). Celui-ci a évincé le Nord-Macédonien Kalin Ivanovski (ITF-17) 7-6 et 7-5. (Belga)