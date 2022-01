PGA Tour - Patrick Cantlay seul en tête de l'American Express après le 2e tour

Grâce à un 2e tour en 68 coups, l'Américain Patrick Cantlay a pris seul la tête de l'American Express de golf (PGA Tour/7.600.000 dollars) vendredi à La Quinta aux Etats-Unis.Cantlay, 29 ans, a inscrit six birdies et deux bogeys sur sa carte. Le N.4 mondial compte un coup d'avance sur son compatriote Tom Hoge. Le meilleur tour du jour a été réalisé par l'Américain Will Zalatoris qui a rendu une carte de 61 coups avec douze birdies et un bogey. Il en profite pour grimper à la 3e place avec deux coups de plus que Cantlay. Classement après le 2e tour: 1. Patrick Cantlay (USA) 130=62-68 -14 2. Tom Hoge (USA) 131=65-66 3. Will Zalatoris (USA) 132=71-61 Lanto Griffin (USA) 132=67-65 Sigg Greyson (USA) 132=65-67 Joseph Bramlett (USA) 132=65-67 Cameron Young (USA) 132=64-68 8. Zach Johnson (USA) 133=67-66 Paul Barjon (Fra) 133=66-67 Roger Sloan (Can) 133=66-67 Sam Ryder (Fra) 133=65-68 (Belga)