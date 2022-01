Thibaut De Marre : "Ca fait quelque chose d'être sélectionné pour les Jeux"

Thibaut de Marre représentera la Belgique en ski de fond aux Jeux Olympiques de Pékin, qui se tiendront du 4 au 20 février en Chine.

"Je m'y attendais un peu depuis le début de l'hiver, mais le fait que ça soit officiel fait quand même quelque chose", déclare le fondeur d'origine tournaisienne, né à Grenoble et qui a grandi dans le Vercors. "Je m'entraîne pour cela depuis quatre ans et je suis très heureux d'avoir satisfait aux critères". "J'espère arriver à Pékin en forme, en pleine possession de mes moyens, afin de rendre la meilleure copie possible le jour des courses", ajoute le fondeur belge de 23 ans. "L'objectif serait de rentrer dans le top 30. Ça serait déjà quelque chose d'incroyable car il y aura un sacré niveau à Pékin". Seul fondeur belge aux Jeux, Thibaut De Marre est en quelque sorte le porte-étendard de la discipline. "J'essaie de développer le ski de fond en Belgique. Les Jeux, c'est le grand moment, où on a le plus de visibilité. Ça sera l'occasion de montrer qu'il y a aussi du ski de fond en Belgique. Il y a une évolution, aussi grâce au biathlon qui marche assez bien. J'essaie aussi de pousser les portes pour les plus jeunes". (Belga)