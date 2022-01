Zinho Vanheusden et Genoa prennent un point à l'occasion des débuts de Alexander Blessin

Alexander Blessin, à peine débarqué à la Genoa, a obtenu un point samedi à l'occasion de ses débuts sur le banc du club de Serie A. Les Génois ont partagé l'enjeu 0-0 face à Udinese dans cette rencontre de la 23e journée du championnat d'Italie.

L'ancien coach du KV Ostende, arrivé cette semaine, a titularisé Zinho Vanheusden au centre de la défense et l'a maintenu au jeu tout le match. Genoa s'est créé les plus belles occasions mais n'est pas parvenu à trouver le chemin des filets. Andrea Cambiaso, monté au jeu à la 54e, a été renvoyé à la 79e après deux cartes jaunes consécutives, contraignant Vanheusden et ses partenaires à terminer le match à dix. Genoa reste 19e et avant-dernier du classement avec 13 points. Udinese occupe la 14e place avec 24 points. (Belga)