Alessio Basile passe au 2e tour du double de l'Open d'Australie, pas Gilles-Arnaud Bailly

Les deux juniors belges engagés dans le tableau du double garçons ont connu des fortunes diverses au premier tour de l'Open d'Australie, dimanche à Melbourne.

Après sa défaite au premier tour du simple en début de journée, Alessio Basile avait un second match à son programme dominical, cette fois en double. Aux côtés du Néerlandais Daniel Verbeek, le Belge de 17 ans s'est imposé 6-2, 6-3 en 51 minutes de jeu à peine contre les Australiens Charlie Camus et Cooper Errey, bénéficiaires d'une invitation. Gilles-Arnaud Bailly, qui s'était qualifié pour le 2e tour du simple garçons samedi, était associé au Français Antoine Ghibaudo. La paire belgo-française s'est inclinée en deux sets - 7-6 (6), 6-3 - devant les Italiens Niccolo Ciavarella et Daniele Minighini après 1h16 de match. Le Belge de 16 ans retrouvera les courts de Melbourne Park lundi, où il défiera le Russe Yaroslav Demin (ITF 68) au 2e tour du simple. (Belga)