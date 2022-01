Burkina: couvre-feu décrété à partir de 20H00

Un couvre-feu a été décrété à partir de 20H00 (locales et GMT) dimanche au Burkina Faso et "jusqu'à nouvel ordre", selon un décret présidentiel après des mutineries qui ont éclaté dans plusieurs casernes de ce pays en proie à la violence djihadiste.Un décret du président Roch Marc Christian Kaboré a indiqué que ce couvre-feu jusqu'à lundi 05H30 serait maintenu "jusqu'à nouvel ordre" sur "toute l'étendue du territoire national". Dans un premier temps, l'annonce de ce couvre-feu a été faite par la télévision nationale, la Radio Télévision du Burkina (RTB), indiquant qu'il courait jusqu'à 05H30 lundi. Le ministère de l'Education nationale a par ailleurs indiqué dans un communiqué que les écoles resteraient fermées lundi et mardi dans tout le pays. (Belga)