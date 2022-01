Le président arménien annonce sa démission

Le président arménien Armen Sarkissian a annoncé dimanche sa démission, évoquant son incapacité inhérente à ses fonctions largement honorifiques à "influer" sur la vie politique de son pays en ces "temps difficiles"."J'ai réfléchi pendant très longtemps et j'ai décidé de démissionner après quatre ans de travail actif en tant que président", a déclaré M. Sarkissian dans un communiqué, ajoutant que le chef de l'Etat en Arménie "ne dispose pas des outils nécessaires pour influer sur les processus importants de la politique étrangère et intérieure dans une période difficile pour le peuple et le pays". (Belga)