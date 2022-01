Leicester encore tenu en échec

Le duel de la 23e journée du championnat d'Angleterre de Premier League opposant Leicester à Brighton s'est terminé par un partage (1-1). Chez les Foxes, Youri Tielemans a joué tout le match et Leandro Trossard en a fait autant avec les Seagulls. Patson Daka (46e, 1-0) a donné l'avance à Leicester, qui a de nouveau été remonté à la marque mais, contrairement au match face à Tottenham en semaine, il n'a concédé qu'un seul but inscrit par Danny Welbeck (82e, 1-1). Au classement, Brighton est neuvième (30 points) juste devant Leicester (26 points).

Christian Benteke (77e) est monté au jeu alors que Crystal Palace était mené 1-2 face à Liverpool. Cela n'a pas empêché les Reds de s'imposer 1-3. Virgil van Dijk (8e, 0-1), Alex Oxlade-Chamberlain (32e, 0-2) et Fabinho (89e, 1-3) ont confirmé la deuxième place des Liverpuldiens (48 points). Les Glazers, qui ont réduit l'écart par Odsonne Edouard (55e, 1-2), sont 13e (24 points). Avec Albert Sambi Lokonga pendant 90 minutes, Arsenal n'a pu surprendre Burnley, la lanterne rouge (0-0). Les Gunners sont 6e (36points) et leurs adversaires restent derniers (12,points). Aux Pays-Bas, l'Ajax a gagné le choc de la 20e journée face au PSV et a repris la tête du classement avec 48 points, deux de plus que son adversaire rotterdamois. Brian Brobbey (34e, 0-1) et Noussair Mazraoui (74e, 1-2) ont assuré le succès des Ajacides alors que Mario Götze (53e, 1-1) avait redonné espoirs au club d'Eindhoven. Monté au jeu (88e), Yorbe Vertessen n'a pas changé cette fois le cours de la rencontre en faveur de son équipe. (Belga)