Les Belges à l'étranger - Hertha et Boyata battus par le Bayern, Chelsea et Lukaku trop forts pour Tottenham

Dedrick Boyata et le Hertha Berlin ne sont pas parvenus à empêcher le Bayern Munich d'arracher une nouvelle victoire 1-4 lors de la 20e journée du championnat d'Allemagne. Leaders, les Munichois comptent 49 points, six d'avance sur Dortmund, et le Hertha occupe la 13e position (22 points).

Corentin Tolisso (25e), Thomas Müller (45e), Leroy Sané (75e) et Serge Gnabry (79e) avaient réalisé le carré munichois quand Jurgen Ekkelenkamp (81e) a sauvé l'honneur du Hertha. En Angleterre, Chelsea a remporté 2-0 le derby contre Tottenham programmé lors de la 23e journée. Romelu Lukaku a joué toute la rencontre avec les Blues, qui se retrouvent troisièmes au classement avec 47 points, dix de moins que Manchester City. Tottenham, désormais entraîné par Antonio Conte qui fêtait son retour à Stamford Bridge, est 7e (36 points). Hakim Ziyech (47e) et Thiago Silva (55e) ont concrétisé dans les chiffres le succès de Chelsea. (Belga)