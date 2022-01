Les Belges à l'étranger - Reims n'a pas inquiété le PSG où Messi a rejoué

Le PSG a poursuivi sa tranquille marche en avant en se débarrassant sans trop de difficultés de Reims (4-0) en match de la 22e journéede Ligue 1. Victorieux pour la 16e fois en 22 matchs, les Sangermanois (53 points) gardent leurs 11 points d'avance sur Nice en tête du classement. Chez les Rémois, Wout Faes, auteur d'un autogoal (67e) a joué tout le match, tout comme Maxime Busi. Thomas Foket est sorti à la mi-temps .

Le PSG a quand même éprouvé des difficultés en début de rencontre face à des Champenois décidés mais peu précis. Le premier but inscrit par Marco Verratti est tombé en fin de mi-temps (44e). Après le repos, les choses ont été plus aisées d'autant que Sergio Ramos a ouvert son compteur parisien (62e) et que Faes a dévié dans son but une reprise du gauche de Verratti (67e). Sur passe de Kylian Mbappé, Danilo a bouclé la série (75e). Quant à Lionel Messi, il est monté au jeu à la place de son compatriote Angel Di Maria (63e). Il n'avait plus joué depuis un mois avec le club parisien. (Belga)