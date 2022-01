Manifestation contre les mesures sanitaires à Bruxelles, le cortège s'est élancé

Une nouvelle manifestation contre les mesures sanitaires est organisée ce dimanche à Bruxelles. Des centaines, voire des milliers de personnes se rassemblaient déjà depuis 11h00 à la gare Bruxelles-Nord aux cris de "liberté", à l'appel de nombreux mouvements parmi lesquels World Wide Demonstration for Freedom et Europeans United for Freedom mais également de plus de 600 associations locales européennes.

Selon le programme établi, le cortège, qui s'est élancé en fin de matinée, doit se rendre au coeur du quartier européen, dans le parc du Cinquantenaire, où des discours sont prévus dès 14h30. Les organisateurs espèrent voir défiler des centaines de milliers de personnes dans les rues de la capitale européenne; la baisse de gravité de la maladie avec le variant Omicron pouvant en effet motiver plus de personnes que précédemment à demander la levée des restrictions sanitaires. Par cette manifestation, les organisateurs disent défendre "la démocratie, les droits de l'Homme et le respect de la Constitution". Europeans United for Freedom estime sur son site internet que la propagation du Covid-19, la saturation des hôpitaux en rapport et le décès de personnes à la santé fragile ne justifient pas de déroger aux libertés fondamentales garanties par la démocratie. "La pire maladie que nous avons importée de Chine n'était pas le virus, mais le totalitarisme", selon son propos. Le mouvement critique aussi le manque de débat public en amont des décisions prises par les gouvernements sur base des conseils d'experts scientifique Il s'agit déjà de la cinquième manifestation contre les mesures anti-coronavirus en l'espace de deux mois; les quatre précédentes ont été entachées de troubles et de heurts. (Belga)