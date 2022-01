Manifestations contre les mesures sanitaires - Une équipe de BX1 agressée lors de la manifestation contre les mesures sanitaires

Une équipe de la chaîne de télévision régionale Bx1, composée d'une journaliste et d'une cadreuse, a été agressée lors de la manifestation de dimanche dans les rues de Bruxelles contre les mesures sanitaires, indique sur son site internet le média bruxellois, qui va porter plainte.

"Alors qu'une de nos équipes filmait des personnes en train de déchausser des pavés, plusieurs individus sont intervenus violemment. Ces individus ont couru vers notre équipe en voulant les empêcher de prendre des images. Pour arriver à leur but, ils se sont mis à insulter, à bousculer notre équipe et à essayer de s'emparer de la caméra", détaille BX1. La chaine "dénonce vivement cette violence à l'égard de son personnel et cette tentative d'entraver le travail de couverture de l'information". Une plainte sera déposée, a encore indiqué la chaine d'information locale. (Belga)