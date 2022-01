Météo - Un temps gris, humide mais sec

Le temps gris et humide persistera dimanche. Nous aurons un temps généralement sec, à éventuellement à quelques bruines près en matinée. On peut toutefois espérer l'une ou l'autre petite éclaircie, principalement dans l'est. En fin de journée, on notera tout de même l'arrivée de plus larges éclaircies depuis le sud est. Les maxima se situeront entre 1 et 4 degrés en Haute Belgique et entre 5 et 7 degrés ailleurs. Le vent sera généralement faible de direction variable, devenant faible à modéré modéré de sud est dans le sud du pays, indique l'IRM.Les éclaircies s'étendront en direction du littoral. Le ciel sera partagé entre larges éclaircies et quelques champs de nuages bas ou bancs de brouillard givrant. Il fera sec. Les gelées seront quasi généralisées avec des minima de - 4 degrés en Hautes Fagnes, - 2 degrés dans le centre et 0 ou 1 degré à la côte. Il faudra surveiller la formation de plaque de givre localement. Le vent sera faible de direction variable ou de secteur sud est. En Ardenne, il sera plutôt modéré de sud est. (Belga)