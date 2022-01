NBA - Phoenix surclasse Indiana, Milwaukee s'en sort face à Sacramento grâce à Middleton

Les Suns, leaders incontestés actuellement en NBA, ont aisément disposé des Pacers, samedi en NBA pendant que les Bucks, qui avaient été sacrés champions à leurs dépens en finale l'an passé, décrochaient un troisième succès d'affilée guère évident contre Sacramento.

Mikal Bridges, auteur de 23 points (à 10/15, 6 rbds), a été le principal artisan de cette sixième victoire d'affilée (113-103), la neuvième sur les dix derniers matches pour Phoenix, qui conserve la même avance sur son dauphin Golden State. A l'Est, le champion en titre Milwaukee, porté par le duo Khris Middleton et Jrue Holiday, a remporté un troisième succès d'affilée, aux dépens de Sacramento (133-127), samedi pendant que Cleveland. Même privés de Giannis Antetokounmpo, ménagé pour une douleur à un genou, les Bucks ont des ressources et ses lieutenants, médaillés d'or olympique avec Team USA l'été dernier à Tokyo, ont fait ce qu'il fallait pour prendre le relais. Middleton, adroit à 12/20 aux tirs, a fini avec 34 points (6 rbds, 5 passes) et Holiday a été au diapason (26 pts) au sein d'une équipe qui a shooté à 50% à longue distance (21/42). Milwaukee se rapproche de la 3e place de Miami, toujours suivi au 5e rang par Cleveland qui a battu Oklahoma City (94-87), grâce notamment à la solidité de Darius Garland (23 pts, 11 passes). (Belga)