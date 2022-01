Open d'Australie - Denis Shapovalov surprend Alexander Zverev et rejoint Rafael Nadal en quarts

Alexander Zverev, l'un des favoris au titre, a mordu la poussière dès les huitièmes de finale de l'Open d'Australie, dimanche à Melbourne. L'Allemand, 3e mondial et vainqueur du Masters en fin de saison 2021, n'a jamais semblé dans le rythme contre Denis Shapovalov. Le Canadien, 14e mondial, s'est imposé 6-3, 7-6 (5), 6-3 et retrouvera l'Espagnol Rafael Nadal (ATP 5) en quarts de finale.Demi-finaliste en 2020 puis quart-de-finaliste en 2021, Zverev avait pourtant passé sans encombre la première semaine en ne concédant pas la moindre manche lors de ses trois premiers matches. Shapovalov, qui a lui dû batailler à chaque tour pour se hisser en huitièmes, a dominé un Zverev passif et peu agressif. Le gaucher canadien a ponctué le match après 2h21 de jeu, signant le meilleur résultat de sa carrière à Melbourne Park, lui qui n'avait jamais passé le 3e tour. Quelques minutes auparavant, Nadal s'est imposé en trois sets - 7-6 (16/14), 6-2, 6-2 - contre le Français Adrian Mannarino (ATP 69). Ce sera le 5e duel entre le Canadien de 22 ans et l'Espagnol de 35 ans. Nadal reste sur trois succès mais les deux hommes sont à égalité (1-1) dans les rencontres jouées sur dur. "Shapo" s'était imposé en trois sets au Masters 1000 de Montréal en 2017. (Belga)