Fusillade dans une université allemande: le tireur était un Allemand de 18 ans

L'auteur d'une fusillade lundi dans un amphithéâtre de l'université de Heidelberg, qui a tué une jeune femme et blessé trois autres personnes, était un Allemand de 18 ans, étudiant en sciences, a indiqué le président de la police locale.

"Les armes (que le tireur portait avec lui, ndlr) ont été achetées à l'étranger", a ajouté Siegfried Kollmar alors que les motivations de cet homme restent, selon le parquet, encore à déterminer. Toutefois les enquêteurs ont averti lors d'une conférence de presse que "de premiers indices" montraient qu'il souffrait "d'une maladie psychique de longue date". Le jeune homme, un étudiant en sciences de cette université, qui s'est suicidé après son forfait intervenu en milieu de journée, avait ouvert le feu "autour de lui", selon un porte-parole de la police de Mannheim, alors que se tenait un cours dans cette université, la plus ancienne d'Allemagne. Les enquêteurs ont retrouvé dans son sac à dos "plus d'une centaine de munitions" et l'auteur de la fusillade ne disposait pas d'un permis de port d'arme, selon M. Kollmar, qui a souligné qu'il avait agi seul et qu'il n'était pas connu des services de police auparavant. Selon les enquêteurs, il a envoyé un message sur Whatsapp juste avant la fusillade affirmant: "les gens doivent être punis maintenant", exprimant également son voeu de funérailles en mer, a ajouté le chef de la police. A Berlin le chancelier Olaf Scholz a exprimé sa "consternation" après la fusillade. (Belga)