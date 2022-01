La circulation des trains interrompue entre Landen et Louvain

La circulation des trains est interrompue depuis 18h00 lundi entre Louvain et Landen dans les deux directions, après des dégâts à une caténaire, a indiqué Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel. Des bus de remplacement ont été mis en place par la SNCB entre Landen et Louvain et entre Landen et Hasselt.Peu après 18h, un train reliant Genk à Blankenberge a arraché une caténaire à proximité de Landen. Les équipes d'Infrabel sont à pied d'oeuvre sur place et l'évacuation des voyageurs a pu commencer vers 20h00, après sécurisation des infrastructures, précise le porte-parole. Aucun train ne circule sur la portion Landen et Louvain. Les trains IC Eupen-Ostende, qui empruntent eux la ligne à grande vitesse, roulent. (Belga)