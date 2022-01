(Belga)

Sofia Costoulas (ITF 16) n'a pas réussi à se qualifier en double pour le second tour du tournoi juniores filles de l'Open d'Australie, lundi à Melbourne. La Belge de 16 ans, en tandem la Croate Lucija Ciric Bagaric, s'est incliné 7-6 et 6-3 face aux Canadiennes Kayla Cross et Victoria Mboko. (Belga)