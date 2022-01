Alerte jaune aux conditions glissantes et au brouillard jusqu'à mercredi matin

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis mardi une alerte jaune aux conditions glissantes valable dans l'ensemble des provinces wallonnes, à Bruxelles ainsi qu'en Brabant flamand et dans le Limbourg. L'IRM appelle à la vigilance entre mardi 20h00 et mercredi matin 11h00 en raison de plaques de givre et de brouillard givrant pouvant rendre les routes glissantes.

Une alerte jaune au brouillard a également été émise sur l'ensemble du territoire belge, entre mardi 19h00 et mercredi 08h00 du matin. La visibilité pourrait être réduite à moins de 500 m, voire localement 200 m. (Belga)