Belgian Cats - Ann Wauters devient assistante-coach des Chicago Sky en WNBA

L'ancienne internationale belge Ann Wauters s'est officiellement engagée avec les Chicago Sky, en WNBA, le championnat nord-américain féminin de basket, pour devenir assistante-coach de James Wade, le coach principal de la franchise.Véritable légende du basket belge, Ann Wauters, 41 ans, va entamer un nouveau chapitre dans son impressionnante carrière sportive en devenant assistant-coach des Chicago Sky en WNBA. L'ancienne internationale avait débuté sa carrière aux États-Unis alors qu'elle n'avait que 19 ans (Cleveland Rockers). Elle est ensuite passée par les New York Liberty, les San Antonio Silver Stars, les Seattle Storm avant la consécration et un titre de championne en 2016 avec les Los Angeles Sparks. Tout au long de ses neuf saisons en WNBA, Ann Wauters a tourné à 10 points et 5,1 rebonds de moyenne. En Europe, elle est notamment passée par la Russie (Ekaterinburg, Samara), la Turquie (Galatasaray et Kayseri) ou encore l'Espagne (Valence), la France (Villeneuse-d'Ascq et Valenciennes) mais aussi aux Castors Braine en Belgique. À son palmarès, elle compte notamment quatre Euroligue, quatre championnats de France et cinq championnats de Russie. "Je suis très heureuse de recevoir cette opportunité de faire partie du staff des Chicago Sky", a réagi Wauters, citée dans le communiqué. "Pouvoir finir ma carrière de joueuse aux Jeux Olympiques avec la Belgique a été un rêve devenu réalité. Je suis désormais prête à franchir cette nouvelle étape dans ma carrière. Je connais James depuis plus de 20 ans et j'ai hâte d'apprendre à ses côtés et du reste du staff. J'ai hâte de remporter un nouveau titre." Les Chicago Sky sont les championnes en titre en WNBA. (Belga)