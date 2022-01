Coronavirus - Les championnats du monde de natation 2022 de Fukuoka reportés en 2023

Si l'information n'a pas encore été confirmée officiellement par la Fédération internationale (FINA), la 19e édition des championnats du monde de natation en grand bassin prévus au mois de mai a été reporté, selon plusieurs sources. Ils devaient se disputer du 13 au 29 mai à Fukuoka au Japon. La pandémie de Covid-19, le nombre important des contaminations dues au variant Omicron et les restrictions imposées par les autorités japonaises qui en découlent sont à l'origine de cette décision, révèlent de nombreux médias dont le site spécialisé SwimSwam.Initialement programmés du 16 juillet au 1er août 2021, les Mondiaux étaient entrés en concurrence avec les JO de Tokyo reportés de douze mois à l'été 2021. Ils avaient dès lors été repoussés en 2022. L'ancien multiple champion olympique et du monde de natation Vladimir Salnikov, président de la fédération de Russie et membre du Bureau de la FINA, a confirmé le report à l'agence Tass, précisant que la décision avait été prise lors de la réunion du Bureau de la FINA, vendredi dernier. De son côté, le maire de Fukuoka Soichiro Takashima a lui déclaré se préparer à accueillir l'événement l'année prochaine. Le souci semblerait se situer au niveau de la reprogrammation. Après avoir envisagé une organisation en octobre 2022, la FINA s'est résolu à reporter l'événement en juillet 2023. Mais les championnats du monde sont prévus cette année-là à Doha, au Qatar, au mois de novembre. Ceux-ci devraient dès lors être déplacés en janvier 2024, mais les JO de Paris seront organisés du 26 juillet au 11 août. Jamais les championnats du monde de natation n'ont été organisés la même année que les Jeux Olympiques d'été. Les championnats du monde de natation en petit bassin restent fixés du 17 au 22 décembre 2022 à Kazan, en Russie. (Belga)