Il y aura bien un carnaval carolo en 2022, mais il sera célébré "autrement"

L'édition 2022 du carnaval de Charleroi, programmée le 1er mars, aura bel et bien lieu, mais sans cortège. Il y aura bien des éléments folkloriques à déterminer, a indiqué, mardi soir, l'échevine carolo du Folklore Babette Jandrain (PS).Dans la matinée, le gouverneur de la province de Hainaut faisant fonction s'est entretenu avec différentes communes au sujet de la tenue des carnavals dans la région. Selon le communiqué publié à la fin de la rencontre, les bourgmestres ont constaté "l'impossibilité d'organiser des activités carnavalesques et folkloriques en codes rouge ou orange, sur la base du baromètre validé par les autorités fédérales à partir du 28 janvier". En conséquence de cela, la plupart des carnavals du Hainaut n'auront pas lieu, à l'instar de celui de Binche dont l'annulation a été annoncée lundi matin. A Charleroi, on imagine cependant un carnaval réduit. C'est sans doute pour cela que, ce samedi, les sociétés de gilles ont rendez-vous dans le centre-ville pour les deuxièmes soumonces, sorte de répétition de la grande sortie du mardi gras. "Il n'est pas question d'aller à l'encontre des mesures décidées par le Codeco", précise l'échevine carolo qui croit en la possibilité de mettre en avant le folklore attaché au carnaval lors du prochain mardi gras sans enfreindre les exigences sanitaires. Le détail des activités organisées le jour du carnaval reste toutefois à déterminer. (Belga)