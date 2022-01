JO 2024 - Un ouvrier grièvement blessé sur le chantier du village olympique à Paris

Un ouvrier a été grièvement blessé lundi en Seine-Saint-Denis dans un accident survenu sur le chantier du futur village des athlètes des Jeux Olympiques 2024 à Paris, a rapporté mardi le parquet de Bobigny.

"La victime a été blessée aux deux jambes et au bras, son camion lui a roulé dessus", a déclaré à l'AFP le parquet, sans donner davantage de précisions. Une enquête est actuellement en cours pour "déterminer si une responsabilité est en cause", a-t-il poursuivi. Situé à cheval sur les villes de Saint-Ouen, l'Ile-Saint-Denis et Saint-Denis, le chantier du futur village olympique bat actuellement son plein en vue d'une livraison au premier trimestre 2024. (Belga)