Euroligue féminine de basket - Kim Mestdagh et Schio s'inclinent face au Dynamo Kursk

Les Italiennes de Schio se sont inclinées mercredi soir à domicile (64-80) face aux Russes du Dynamo Kursk pour le compte de la 12e journée en Euroligue féminine de basket. La Belgian Cat Kim Mestdagh termine la rencontre avec cinq unités au compteur.

Les coéquipières de Kim Mestdagh ont été dominées pendant quarante minutes par une formation russe en grande réussite (11 paniers à 3 points sur la rencontre). Tout au long du match, l'écart n'a cessé de grandir (11-17 et 31-40 à la pause). Au retour des vestiaires, le duo Ogunbowale (20 points) et Howard (16 points) faisait très mal aux joueuses locales qui voyaient leurs adversaires prendre le large (43-54) pour finalement filer vers une victoire facile (64-80). La Belge Kim Mestdagh termine la rencontre avec 5 points (1/3 à 2 points et 1/4 à 3 points), 3 rebonds et 3 passes en 16 minutes. Au classement, les Italiennes de Schio restent 2e du groupe B avec un bilan de 7 victoires pour 5 défaites. Les quatre meilleures équipes de chaque groupe, composé de huit formations, seront qualifiées pour la phase finale de l'Euroligue féminine de basket. Les équipes classées 5e et 6e seront reversées dans l'Eurocoupe féminine. (Belga)