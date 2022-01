Belgian Cats: Hind Ben Abdelkader de retour pour les qualifications pour la Coupe du monde

Hind Ben Abdelkader figure parmi les 12 joueuses sélectionnées pour le tournoi de qualification en vue de la Coupe du monde de basket féminin du 10 au 13 février à Washington et en République dominicaine, a annoncé la fédération belge de basket sur les réseaux sociaux jeudi.

La meneuse bruxelloise, 26 ans, n'était plus apparue en équipe nationale depuis novembre 2016. Valéry Demory, le sélectionneur français des Belgian Cats, l'a reprise dans sa sélection de douze joueuses où ne figurent toujours pas Kim Mestdagh, ni sa sœur, c'est nouveau, Hanne Mestdagh. Les Belges seront aussi privées de Jana Raman, enceinte. La Belgique doit jouer le 10 février (22h30 en Belgique) contre Porto Rico puis le 11 (00h30 le 12 en Belgique) contre les Etats-Unis à Washington avant de prendre le chemin de la République dominicaine pour y affronter la Russie le 13 février (21h30 belges). Les deux meilleures du groupe avec les USA se qualifient pour la Coupe du monde en Australie, du 22 septembre au 1er octobre à Sydney. La FIBA, la fédération internationale, a décidé de délocaliser les rencontres de la Russie en raison des problèmes posés pour leur entrée aux Etats-Unis par l'obtention de visa et par la vaccination. Les douze Belgian Cats retenues sont Julie Allemand (Lyon/Fra), Hind Ben Abdelkader (Nika Syktyvkar/Rus), Antonia Delaere (Saragosse/Esp), Serena-Lynn Geldof (Campus Promete/Esp), Kyara Linskens (Orenburg/Rus), Maxuella Lisowa (Castors Braine), Becky Massey (Kangoeroes Malines), Billie Massey (Kangoeroes Malines), Emma Meesseman (Ekaterinbourg/Rus), Elise Ramette (Castors Braine), Laure Resimont (Kangoeroes Malines) et Julie Vanloo (Enisey/Rus). (Belga)