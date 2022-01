Biden va s'entretenir jeudi avec le président ukrainien

Le président américain Joe Biden va s'entretenir jeudi dans l'après-midi, à l'horaire de Washington, avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, a fait savoir sa porte-parole Jen Psaki.Elle a précisé que ce coup de fil était destiné à "faire le point" et non à "faire des annonces", à un moment où les tensions restent élevées autour de l'Ukraine, et de la menace d'une invasion par la Russie. Les Etats-Unis ont promis à plusieurs reprises que dans cette crise, il n'y aurait pas de "décision sur l'Ukraine sans l'Ukraine", et maintenu des consultations régulières avec Kiev. Jen Psaki a précisé qu'il s'agissait du troisième entretien entre les deux dirigeants depuis le mois de décembre. Si officiellement Kiev se félicite du soutien de Washington face à Moscou, la relation entre Ukraine et Etats-Unis a connu quelques frictions récemment. Les Ukrainiens ont par exemple critiqué la décision des Américains de rapatrier les familles de diplomates en Ukraine, jugée excessive. La porte-parole de la Maison Blanche a elle rappelé que selon les Etats-Unis, une attaque russe était possible "à tout moment". D'autres responsables européens ont reproché, plus ou moins franchement, aux Etats-Unis de dramatiser la situation. Jen Psaki a par ailleurs qualifié de "positif" le résultat de négociations qui se sont tenues mercredi à Paris entre Kiev et Moscou, sous médiation franco-allemande, pour tenter de trouver une issue à la crise autour de l'Ukraine. Le prochain round des discussions dans ce format dit "de Normandie" se tiendra la deuxième semaine de février à Berlin. (Belga)