Conflit en Ukraine: "Le point de vue" russe n'a pas été pas pris en compte par Washington

Moscou a estimé jeudi que Washington n'avait pas pris en considération ses exigences sécuritaires, au lendemain de la remise de réponses américaines aux demandes russes, qui sont au coeur de la crise russo-occidentale sur l'Ukraine et l'Otan.

"On ne peut pas dire que nos points de vue aient été pris en compte, ou qu'il y ait une volonté de prendre en considération nos préoccupations", a dit à la presse jeudi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ajoutant que Moscou n'allait "pas se presser" de réagir pour autant. "Nous n'allons pas faire trainer la réaction, (...) mais ne nous attendons pas à ce que la réaction arrive là, maintenant", a-t-il ajouté. Les Etats-Unis et l'Otan ont rejeté mercredi des exigences clé de Moscou, à savoir la fin de l'élargissement de l'Alliance et un retour de ses déploiements militaires sur les frontières de 1997, tout en assurant vouloir discuter sérieusement avec la Russie de ses craintes pour sa sécurité. (Belga)