Jupiler Pro League - Charleroi recrute Daan Heymans

Charleroi a annoncé jeudi l'arrivée de Daan Heymans, prêté par Venise pour un an et demi avec option d'achat.

Formé à Westerlo, Heymans, 22 ans, a été recruté en 2018 par Waasland-Beveren, qui le prêtait à Lommel en janvier 2019. De retour à Waasland-Beveren, il s'est révélé lors de la saison passée, marquant 9 buts et délivrant 4 assists en 34 rencontres. Le milieu offensif n'avait pu éviter la relégation avec les Waeslandiens, mais avait attiré l'attention de Venise, tout juste promu en Serie A. Lors de la première partie de saison, il a pris part à sept rencontres du championnat d'Italie et à trois de coupe, où il a marqué un but. Charleroi occupe la sixième position de la Jupiler Pro League avec 37 points, 5 de moins qu'Anderlecht, quatrième et dernier qualifié pour les Champions playoffs. (Belga)