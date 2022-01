La Liga - L'Atlético Madrid recrute l'international danois Daniel Wass

L'international danois Daniel Wass quitte Valence pour l'Atlético Madrid, a annoncé le club madrilène jeudi. Le joueur de 32 ans, qui peut jouer au milieu de terrain ou en défense, "signe pour le reste de la saison et une saison supplémentaire".

Avant de rejoindre Valence, Wass avait joué pour le club danois de Brondby, le club français d'Evian-Thonon, le club portugais de Benfica et le club espagnol de Celta Vigo. Il a également disputé 41 rencontres en équipe nationale danoise depuis 2011. Au cours de ses trois saisons et demie à Valence, Wass a inscrit 15 buts et délivré 20 passes décisives. (Belga)