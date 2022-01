Mali: la junte "irresponsable", il va falloir en tirer des "conséquences", avertit Paris

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a dénoncé jeudi les "mesures irresponsables" de la junte malienne, qui a demandé le retrait des forces danoises du Mali, et averti qu'il allait falloir en "tirer des conséquences"."Cette junte est illégitime et prend des mesures irresponsables", a-t-il déclaré au côté de son homologue nigérien Hassoumi Massoudou à Paris, alors que le Danemark a annoncé jeudi le rapatriement de sa centaine de soldats déployés au Mali. "La junte, au mépris des engagements donnés, porte l'entière responsabilité du retrait des forces danoises et s'isole davantage encore de ses partenaires internationaux", a asséné le chef de la diplomatie française. Jean-Yves Le Drian a aussi dénoncé "l'obstruction" faite à la mission de la force de l'ONU (Minusma) au Mali et plus largement la "confiscation inacceptable" du pouvoir par les militaires, ainsi que le recours aux mercenaires du groupe russe Wagner pour "protéger une junte avide de pouvoir". Face à cette "double rupture" politique et militaire, les partenaires régionaux et internationaux du Mali vont devoir apporter une "réponse unanime, ferme, déterminée", a-t-il lancé. "Il faudra tirer des conséquences de cette situation", a-t-il martelé, sans préciser quel type de riposte il envisageait. "Nous voulons aujourd'hui poursuivre des discussions avec l'ensemble de nos partenaires, poser cette question dans un cadre collectif pour garder notre objectif initial qui est fondamental, c'est-à-dire combattre le terrorisme, rester déterminé à être engagé au Sahel dans ce combat", a-t-il insisté. Le chef de la diplomatie nigérienne a souligné pour sa part la "convergence totale de points de vue" entre Paris et Niamey sur la situation au Sahel. "Nous sommes déterminés à continuer cette lutte dans un cadre clair, dans des rapports civilisés avec des partenaires étatiques, pour combatte le terrorisme et vaincre le terrorisme", a déclaré Hassoumi Massoudou. (Belga)