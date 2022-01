Nouveau le 1er février - Un abonnement Stib annuel à 12 euros pour les Bruxellois de 18 à 24 ans

Dès le 1er février, les Bruxellois âgés entre 18 et 24 ans pourront bénéficier d'un abonnement Stib à 12 euros par an pour se déplacer dans la capitale.Les étudiants de 12 à 24 ans pouvaient déjà, depuis début juillet 2021, bénéficier d'un abonnement scolaire annuel au prix de 12 euros par an (contre 50 euros auparavant). Mais dès le 1er février, les jeunes jusqu'à 24 ans qui sont domiciliés en Région bruxelloise pourront aussi bénéficier d'un abonnement annuel pour l'ensemble du réseau STIB (excepté depuis Brussels Airport) pour 12 euros par an, qu'ils soient étudiants ou non. Auparavant, dès qu'ils entraient dans la vie active, les jeunes jusqu'à 24 ans passaient au tarif plein pour l'abonnement annuel (499 euros). Ce nouvel abonnement est, en outre, dégressif : le 1er et le 2e sont à 12 € et il est gratuit à partir du 3e abonnement ("Scolaire" et/ou "12-24 Bruxellois") acheté au sein d'une même famille. (Belga)