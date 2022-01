Nouveau le 1er février - Voyages intra-UE: la validité de 9 mois de la primovaccination en vigueur au 1er février

Le règlement sur le certificat Covid numérique européen à présenter pour les déplacements intra-UE connaîtra une modification qui entrera en vigueur le 1er février. La validité en sera limitée à 270 jours (9 mois) dans le cas d'une primovaccination.Dès le 1er février prochain, le volet "certificat de vaccination" du certificat Covid UE ne sera plus valable que si au moins 14 jours et pas plus de 270 jours se sont écoulés depuis la dernière dose du schéma de primovaccination (les deux doses, ou l'unique dose du vaccin Janssen) ou si la personne a reçu une dose de rappel. Dans ce dernier cas, la durée de validité n'est pas (encore) précisée. Les deux autres options du certificat Covid UE restent le résultat négatif à un test PCR obtenu au maximum 72 heures avant le voyage, ou à un test rapide de détection d'antigènes, obtenu au maximum 24 heures avant le voyage, ainsi que le certificat de rétablissement indiquant que moins de 180 jours se sont écoulés depuis la date du premier résultat positif. (Belga)