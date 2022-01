Rotterdam rêve de Grand Départ du Tour et organisera un festival cycliste l'été prochain

Pour enrichir sa candidature en tant que ville-départ du Tour de France 2024 ou 2025, Rotterdam organisera le Rotterdam Cycling Festival du 15 au 17 juillet. Au cours de ce festival, de nombreux événements cyclistes seront organisés dans et autour de la ville, dont certains auront un lien avec le Tour de France.

Le festival se veut être un prélude à deux événements majeurs que la ville souhaite organiser dans les années à venir, à savoir le Grand Départ du Tour de France et l'arrivée du nouveau Tour des Dames. Ainsi, Rotterdam tiendra entre autres deux courses: la première, courue par le grand public, dessinera le parcours potentiel du Grand Départ du Tour, et la seconde est un critérium féminin international professionnel qui passera par l'aéroport de La Haye. Celui-ci aura notamment pour but d'encourager le développement du cyclisme féminin. Le directeur du Tour Christian Prudhomme avait déclaré en 2021 que l'idée d'un Grand Départ à Rotterdam lui plaisait. "Nous sommes toujours heureux que des villes se portent candidates pour accueillir le départ du Tour de France, mais nous le sommes encore plus quand des villes qui l'ont déjà organisé veulent le refaire", a déclaré le patron du Tour. En effet, Rotterdam avait déjà été le théâtre du départ du Tour en 2010. (Belga)