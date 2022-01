Serie A - L'international allemand Robin Gosens rejoint l'Inter

Robin Gosens quitte l'Atalanta pour l'Inter Milan, a annoncé le champion d'Italie jeudi. Le latéral gauche, international allemand, est prêté avec obligation d'achat "si certaines conditions sont remplies".

Gosens, 27 ans, a terminé sa formation aux Pays-Bas, où il est arrivé en 2012, à Vitesse Arnhem. Il était prêté à Dordrecht en janvier 2014 avant d'être transféré à Heracles Almelo en 2015. Deux ans plus tard, il signait à l'Atalanta, où il participait à la montée en puissance du club, troisième des trois derniers championnats d'Italie. Le latéral gauche a inscrit 11 buts lors du dernier championnat et 9 le précédent. Ses prestations attiraient l'attention de Joachim Löw, le sélectionneur allemand, qui le sélectionnait pour la première fois en septembre 2020. Il a participé à l'Euro 2020, durant lequel il a marqué un but. Il compte 13 sélections et deux buts avec la Mannschaft. Cette saison, Gosens a été freiné par une blessure aux ischio-jambiers et n'a plus joué depuis le 29 septembre contre les Young Boys. Il compte six présences en championnat (un but) et deux en Ligue des Champions (un but). (Belga)