Yanina Wickmayer de retour à la compétition

A 32 ans, et maman d'une petite fille en avril dernier, Yanina Wickmayer va renouer avec la compétition, a-t-elle annoncé jeudi en conférence de presse à Wilrijk.

L'Anversoise, qui a quitté le classement WTA à la 344e place le 8 novembre mais qui bénéficiera d'un classement protégé pour rentrer sur les tournois, avait toujours bien précisé que sa maternité ne signifiait pas la fin de sa carrière. Victorieuse de 5 titres WTA durant sa carrière, qui a connu un point d'orgue en 2009 avec une demi-finale à l'US Open, Yanina Wickmayer est montée jusqu'à la 12e place dans la hiérarchie mondiale en avril 2010, son meilleur classement absolu. Son dernier titre sur le circuit remonte à 2016 avec un succès à Washington, elle qui a aussi remporté les tournois WTA de Tokyo en 2015, d'Auckland en 2010 et Oeiras au Portugal et Linz en Autriche en 2009, disputant 11 finales sur le circuit. Membre régulière de l'équipe belge de Fed Cup de 2007 à 2016, Yanina Wickmayer a aussi disputé les Jeux Olympiques de Londres en 2012. La Belge compte 44 tournois du Grand Chelem à son actif en simple dont le dernier à l'US Open en 2020 (éliminée au premier tour) avec ensuite trois semaines plus tard une défaite en qualifications à Roland-Garros (déplacé cette année-là en octobre en raison de la crise sanitaire) le 22 septembre. Son dernier match était une rencontre de double avec l'Allemande Andrea Petkovic le 1er octobre au premier tour à Roland-Garros quelques jours avant d'annoncer son heureux événement. Elle était alors 162e mondiale au classement WTA. (Belga)