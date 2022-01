1B Pro League - Le Lierse respire et enfonce Lommel qui poursuit sa série noire

Vendredi soir, le Lierse a ramené trois points de son déplacement à Lommel dans le cadre de la 18e journée de championnat de D1B en remportant le match sur le score de 0-1.

La rencontre a été relativement équilibrée, mais le Lierse a réussi à émerger grâce à un but peu après la demi-heure. Sur un dégagement de Teunckens, De Schryver a vu le ballon arriver dans ses pieds en position dangereuse et en a profité pour le glisser en profondeur à Schouterden, qui a fusillé Flermarin d'une frappe dans le plafond (34e). Si les deux équipes se sont créé plusieurs occasions, Lommel a manqué de précision et n'est pas parvenu à revenir au score tandis que le Lierse a fait le dos rond en fin de rencontre. Avec cet échec, Lommel s'enfonce à l'avant-dernière place du classement, avec 16 points en 18 matchs. C'est le 10e match sans victoire en championnat pour Lommel, alors que le Lierse a mis fin à une série de 7 matchs sans victoire en championnat. Le Lierse gagne ainsi 2 positions dans le milieu très disputé du classement de D1B. Les Lierrois sont 4es avec 22 points en 18 matchs également. (Belga)