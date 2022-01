Coronavirus - Covid: le pic de la 5e vague franchi au Canada

Le Canada estime avoir atteint le pic de la 5e vague de Covid-19 après avoir battu des records de contamination ces dernières semaines, ont annoncé vendredi les autorités de santé publique."Les infections ont atteint un pic à l'échelle nationale", a déclaré la Dr Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, même si "le nombre de cas signalés quotidiennement reste à des niveaux records et constitue toujours une sous-estimation du nombre réel d'infections". Lors d'une conférence de presse, le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos a demandé aux Canadiens de "continuer à faire preuve de prudence" même si, a-t-il poursuivi, "le pire d'Omicron est peut-être derrière nous". Ces derniers jours, le pays a enregistré plus de 19.000 cas quotidiennement, ce qui correspond à une diminution de 28% par rapport à la semaine précédente. La baisse concerne tous les groupes d'âge. Le taux moyen de positivité des tests de laboratoire "reste élevé", à 19% sur les sept derniers jours, mais il a lui aussi baissé, notent les autorités de santé publique. Cette déclaration survient alors que plusieurs provinces dont le Québec et l'Ontario -- les deux régions canadiennes les plus peuplées -- entament le déconfinement de leur population. A ce jour, 82% des Canadiens de 5 ans et plus sont vaccinés contre le Covid-19, et 48% des personnes admissibles à une troisième dose l'ont reçue. Le Canada a franchi vendredi la barre des trois millions de cas de Covid-19 à l'échelle du pays, et dénombre plus de 33.000 morts depuis le début de la pandémie. (Belga)