Formule E: Stoffel Vandoorne décroche la première pole position de la saison à Diriyah

Stoffel Vandoorne (Mercedes) a décroché la pole position des qualifications du ePrix de Diriyah, première manche du championnat du monde de Formule E, vendredi en Arabie saoudite.

Pour cette nouvelle saison, un nouveau système de qualifications a été mis en place. Les 22 pilotes sont d'abord répartis en deux groupes de onze. Les quatre premiers de chaque groupe se qualifient pour des duels à élimination directe: quarts de finale, demi-finales et finale. Le plus rapide de la finale décroche alors la pole position. Placé dans le groupe A, Stoffel Vandoorne a terminé à la troisième place, validant sa place pour les duels. Le Courtraisien s'est d'abord débarrassé du Néo-Zélandais Nick Cassidy (Envision) en quarts de finale. Opposé à son équipier Nyck De Vries, champion du monde en titre, en demi-finale, Vandoorne a profité d'une faute du Néerlandais pour se hisser en finale. Dans la bataille pour la pole position, Vandoorne se montrait le plus rapide face au Britannique Jake Dennis (Avalancge Andretti). Le départ du premier ePrix de la saison sera donné vendredi à 17h45. Samedi, le deuxième ePrix de la saison est au programme, toujours à Diriyah. Au total, la saison 2022 compte seize ePrix répartis dans dix villes différentes. (Belga)