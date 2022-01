La brigade cycliste de Bruxelles-Ixelles a verbalisé près de 90.000 infractions en 2021

La brigade cycliste de Bruxelles-Ixelles a verbalisé de 87.757 infractions relatives à la circulation au cours de l'année 2021, a annoncé vendredi la zone de police locale.Les priorités de cette année comptaient la protection des usagers faibles, la fluidité des transports en commun et les conduites inadaptées des cyclistes et conducteurs de trottinettes électriques dans les zones piétonnes. En rapport avec cette dernière problématique, un millier de contraventions ont été distribuées. La police estime qu'une amélioration s'est fait ressentir pour les piétons après la mise en œuvre de la répression des mauvais comportements. Au total, sur l'ensemble du territoire de la zone de police de Bruxelles-Ixelles, 2.150 cyclistes et conducteurs de trottinettes ont été verbalisés au cours de l'année 2021. Il y a par ailleurs eu 48% d'infractions en moins sur les pistes cyclables par rapport à 2020 et 23% d'infractions en moins relatives à la fluidité des transports en commun. Par contre, les procès-verbaux pour stationnement sur les trottoirs ont augmenté de 30% par rapport à l'année précédente. En rapport avec le bon usage des zones de livraison par les commerçants et les riverains, 22.050 procès-verbaux ont encore été établis en 2021. (Belga)