La Gantoise maintient sa confiance en Michel Louwagie

Le conseil d'administration de La Gantoise a confirmé sa "pleine confiance" en Michel Louwagie, le directeur général du club qui figure parmi les 56 personnes (et une société) que le parquet fédéral veut renvoyer devant le tribunal correctionnel dans le cadre de l'affaire de suspicion de fraude dans le football belge.

Le club de Jupiler Pro League a publié vendredi un communiqué dans lequel il explique que le "conseil d'administration a pris connaissance du projet de plainte déposé par le Ministère public ainsi que des communiqués de presse concernant le dossier 'mains propres' et plus spécifiquement ceux qui concernent son CEO Michel Louwagie." "Sur base du dossier et après discussion, le conseil d'administration confirme sa pleine confiance en Michel Louwagie, en tant que personne et en tant que directeur général dans l'exercice de ses fonctions", poursuit le club, qui confirme aussi "sa pleine confiance dans la procédure judiciaire en cours et apportera, si nécessaire, sa pleine coopération aux autorités judiciaires." Selon le conseil d'administration gantois, une "information correcte, objective et professionnelle est essentielle" dans ce "dossier complexe, très spécifique." Le conseil d'administration conclut en "confirmant son engagement en faveur d'un monde du football transparent." Le 17 janvier, Louwagie avait renoncé temporairement à son mandat au sein de l'Union belge de football pour la Pro League. (Belga)