L'Exécutif des Musulmans de Belgique annonce son projet de renouvellement

La Commission de concertation pour le renouvellement de l'organe représentatif du culte musulman en Belgique (ORCMB) a approuvé, vendredi, à l'unanimité le projet de renouvellement de l'Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB), annonce ce dernier dans un communiqué. Des élections seront organisées d'ici peu.Le projet de renouvellement, basé sur les recommandations du rapport d'évaluation interne réalisé par l'EMB en juin 2020, vise à reconstituer les instances du culte musulman en Belgique. "Il a également pour but de doter l'Organe représentatif du culte musulman d'une plus grande autonomie et stabilité avec une meilleure efficacité pour réaliser ses prérogatives", précise l'EMB. Un Comité d'organisation a été mis en place. Celui-ci informera toutes les mosquées du pays des détails du projet de renouvellement. Il organisera également les élections des futurs membres des instances du culte musulman dans les meilleurs délais et dans la mesure que permettront les restrictions sanitaires en vigueur. "Nous sommes persuadés que ce projet apportera les solutions aux attentes de notre communauté dans toute sa diversité tout en conservant ses grands acquis et chantiers déjà réalisés jusqu'à aujourd'hui", souligne l'EMB. Le projet de renouvellement dans son intégralité sera communiqué d'ici peu au ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne. Depuis plusieurs années, l'Exécutif des Musulmans de Belgique est en proie à des tensions internes, nées notamment à la suite de pressions fortes de courants islamiques de différents pays musulmans. En janvier 2021, le ministre de la Justice avait pris la décision de mettre à l'écart celui qui était alors le président de l'EMB, Salah Echallaoui, accusé par la Sûreté de l'État d'être un agent du Maroc. (Belga)