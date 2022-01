Mondiaux juniors de patinage - Fran Vanhoutte termine meilleure Belge de la première journée

Fran Vanhoutte, 15e du 1500 mètres, a terminé en tant que Belge la mieux classée du premier jour des championnats du monde de patinage juniors, vendredi. Sur la piste extérieure d'Innsbruck, en Autriche, Vanhoutte a réussi un temps de de 2:12.64, soit environ 5 secondes de plus que la vainqueure du jour, la Néerlandaise Jade Groenewoud, qui a terminé en 2:07.71.Sur le 500 mètres, le temps de 42.02 n'a permis à Vanhoutte d'atteindre que la 24e place, alors que la Néerlandaise Pien Smit s'est adjugé la victoire en 39.8. La patineuse de 18 ans originaire de Gistel s'est qualifiée pour la finale du départ groupé après avoir terminé la demi-finale à la 7e place. Robbe Beelen et Gijs Luitjen ont connu moins de réussite. Tous deux éliminés du départ groupé, ils se sont classés dans la deuxième moitié des 51 participants au 1500 mètres. La piste d'Innsbruck avait accueilli, en 1964 et en 1976, les Jeux Olympiques d'hiver. (Belga)