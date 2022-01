Conflit en Ukraine - Washington enverra "prochainement" des troupes en Europe de l'Est

Joe Biden a indiqué vendredi qu'il enverrait "prochainement" un petit nombre de militaires américains en Europe de l'Est, sur fond de tensions avec Moscou autour de l'Ukraine."Je vais envoyer des troupes américaines en Europe de l'Est et dans les pays de l'Otan prochainement. Pas beaucoup", a déclaré le président américain à des journalistes à sa descente d'avion, au retour d'un déplacement en Pennsylvanie (est). (Belga)