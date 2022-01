Grand Prix de judo - Matthias Casse remporte le Grand Prix du Portugal pour son 1er tournoi de l'année

Matthias Casse a remporté en catégorie -81 kg le Grand Prix du Portugal de judo, samedi à Almada.

Casse, N.2 mondial, s'est imposé en finale sur un ippon face au Finlandais Oskari Makinen, 115e mondial. Plus tôt samedi, il avait battu consécutivement le Mongol Erdenebayar Batzaya, qui concourt habituellement en -73 kg, le Français Arnaud Aregba (IJF 138) et le Hongrois Robert Rajkai (IJF 80) pour atteindre les demi-finales. Pour une place en finale, le natif de Mortsel a ensuite pris le meilleur sur le Japonais Yuhei Oino, non classé. Au Portugal, Casse dispute son premier tournoi de l'année 2022. Il fera ensuite l'impasse sur le Grand Chelem de Paris mais sera bel et bien présent au Grand Chelem de Tel-Aviv le 18 février. En -73 kg, Jeroen Casse, 49e mondial et petit frère de Matthias, a lui vu son parcours prendre fin au deuxième tour. Au premier tour, il l'a emporté aux pénalités dans le 'golden score' contre le Portugais Thelmo Gomes, non classé. Il a dû ensuite s'avouer vaincu sur ippon contre le Géorgien Giorgi Terashvili, 24e mondial. Vendredi, Ellen Salens (IJF 41) s'était inclinée dans le combat pour la médaille de bronze en -48 kg contre la Française Léa Beres (IJF 78). Amber Ryheul (IJF 52) avait elle été éliminée en repêchage en -52kg contre la Portugaise Maria Siderot. (Belga)