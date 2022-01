Le président Erdogan menace de sévir contre les "contenus nocifs" des médias turcs

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a mis samedi en garde les médias contre la diffusion de nouvelles "contraires aux valeurs et à la morale du pays", après avoir limogé le ministre de la Justice et le responsable des statistiques de l'inflation à dix-huit mois de l'élection présidentielle.

"Il est devenu nécessaire de prendre des mesures afin de protéger (les familles, les enfants et la jeunesse) contre les contenus nocifs des médias", affirme M. Erdogan dans un décret publié samedi, un geste immédiatement interprété comme une nouvelle tentative de faire taire les critiques. M. Erdogan appelle les autorités à intenter "des actions en justice" pour lutter contre "les effets destructeurs" de certains contenus dans les médias, sans donner davantage de précisions. Le président Erdogan vient de déclarer "un état d'urgence contre les médias", outre les arrestations de journalistes, a écrit sur Twitter Faruk Bildirici, journaliste et ombudsman reconnu. "Le droit à la libre expression garanti par la constitution ne doit pas être détruit. Ces directives n'ont aucune valeur juridique, mais dans la pratique, elles signifient davantage de pression et de censure", a également réagi sur Twitter l'avocat turc Veysel Ok. Les médias turcs sont déjà largement, directement ou indirectement, sous le contrôle du gouvernement et cette surveillance s'applique de plus en plus au contenu en ligne. En 2020, le Parlement a adopté une loi permettant une surveillance plus stricte de Facebook, Twitter et d'autres médias sociaux. (Belga)